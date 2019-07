Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Die Himmelsscheibe zeigt die weltweit älteste konkrete Darstellung astronomischer Phänomene. Elemente des Tag- und Nachthimmels vermischen sich vor einem abstrakten Sternennetz. Sonne und Mond werden allerdings nicht nur in ihrem Lauf am Himmel abgebildet, sondern auch erklärt. Zwischen den Horizonten fährt ein Schiff über den Himmelsozean.



Nach der Interpretation des Astronomen Rahlf Hansen verschlüsselt die Himmelsscheibe eine komplexe Schaltregel, die dazu diente, Sonnen- und Mondjahr in Einklang zu bringen. Die abstrakten Darstellungen auf der Scheibe sind außergewöhnlich, weil sie jahrzehntelange präzise Himmelsbeobachtungen und einen hohen Abstraktionsgrad voraussetzen.



Seit Mai 2008 ist die Himmelsscheibe in der Dauerausstellung des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle zu sehen. Quelle: Landesmuseum für Vorgeschichte und Arche Nebra