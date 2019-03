So sahen die Entwürfe in der Planung aus – die Besucher waren von der Umsetzung begeistert. Am letzten Öffnungstag erzählten sie MDR SACHSEN-ANHALT: "Es ist Wahnsinn, wir sind froh, dass wir es noch erleben können", "Es ist sehr beeindruckend, wie viel Liebe zum Detail, wie viel Schönheit auf einem Fleck hier ist", "Ich bin mit meiner Freundin hier und es ist natürlich auch sehr romantisch, sehr schön gemacht und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr". Bildrechte: Bergzoo Halle