Halle-Silberhöhe 37-Jähriger brutal in Wohnung verprügelt

Ein 37-jähriger Hallenser ist in der Nacht zum Sonnabend in seiner Wohnung im Stadtteil Silberhöhe brutal zusammengeschlagen worden. Ein Bekannter wollte seinen Kumpel kurz nach Mitternacht besuchen und habe gerade noch gesehen, wie zwei Männer fluchtartig die Wohnung verließen, sagte eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT. Der Mann habe ein Röcheln aus der Wohnung gehört und dann seinen Bekannten am Boden liegend entdeckt. Daraufhin habe er den Notruf alarmiert.



Das Opfer erlitt schwere Verletzungen am Kopf und kam umgehend in ein Krankenhaus. Dort wurde der 37-Jähriges ins künstliche Koma versetzt. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.