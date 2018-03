Ein Immobilienkonzern will 75 Millionen Euro in das Gewerbegebiet "Star Park" bei Halle investieren. (Archivbild)

Ein Immobilienkonzern will 75 Millionen Euro in das Gewerbegebiet "Star Park" bei Halle investieren. (Archivbild)

Ein Immobilienkonzern will 75 Millionen Euro in das Gewerbegebiet "Star Park" bei Halle investieren. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Gewerbegebiet "Star Park" in Halle Immobilienkonzern investiert 75 Millionen Euro

Hauptinhalt

Der Immobilienkonzern Goodmann will im halleschen Gewerbegebiet "Star Park" investieren. In den nächsten fünf Jahren will das Unternehmen 75 Millionen Euro in zwei Ansiedlungsvorhaben stecken. Bis zu 730 Arbeitsplätze sollen durch die Vorhaben entstehen.