So sieht sie aus – die neue Pilotanlage des Kautschuk-Herstellers. Bildrechte: dpa

Kautschuk-Hersteller in Schkopau 50 Millionen für Forschung auf Weltniveau

Am Mittwoch ist bei Trinseo in Schkopau eine neue Anlage an den Start gegangen. Der Kautschuk-Hersteller erweitert damit die Produktion für Reifen mit niedrigem Rollwiderstand. Dafür wurden 50 Millionen Euro investiert.