Das geplante Flüchtlingsheim in Tröglitz im Burgenlandkreis wird es nicht geben. Das hat Landrat Götz Ulrich festgelegt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ist die Entscheidung zwischen den Feiertagen erfolgt.



Demnach hat der Eigentümer des Brandhauses dem Landkreis signalisiert, dass das Gebäude nicht vor März 2017 fertig saniert ist. Ulrich spricht von einer sehr langen Perspektive. Man könne heute nicht sagen, welchen Bedarf an Unterkünften für Flüchtlinge es im März 2017 gibt. Insofern habe man sich entschieden, nicht von einer Unterkunft in Tröglitz abzusehen, wohl aber in diesem Gebäude.



Inzwischen leben zwölf Flüchtlinge in Tröglitz. Für sie hat der Landkreis Wohnungen angemietet.