Sie rollen und rollen, die Rübenlaster im Süden Sachsen-Anhalts. Seit Ende September türmen sich auf dem Hof der Zuckerfabrik in Zeitz die Rübenberge. Auch über Weihnachten lief die Verarbeitung auf Hochtouren. Und zum Jahreswechsel wird das nicht anders sein. Drei Wochen wird die Kampagne auf jeden Fall noch dauern. So lange wie noch nie.

Die Zuckerfabrik in Zeitz gehört zur Südzucker AG. Bildrechte: IMAGO

Der Grund: 2017 war ein gutes Jahr für Zuckerrüben, wie der Leiter der Rübenabteilung, Frank Rösler, MDR SACHSEN-ANHALT sagte. "Im Ergebnis schauen wir heute auf das beste Ergebnis, das am Standort Zeitz jemals erzielt wurde. Sowohl was den Ertrag anbelangt, als auch was den Zuckergehalt betrifft, sind wir rundum zufrieden."



Das sei einer der Gründe für die ungewöhnlich lange Verarbeitung in diesem Jahr. Die ist laut Rösler zwar auf den Tag genau geplant, aber Frost und auch Dauerregen könnten da schon mal einiges durcheinander bringen. Doch nichts von alledem in diesem Jahr.