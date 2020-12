Homeschooling und Sprachstörungen Experten der Uni Halle empfehlen frühe Förderung für sprachlich auffällige Kinder

"Heutzutage würde man sagen, dass Abwarten gar nicht die richtige Strategie ist. Sondern am besten hilft man Kindern, wenn man frühestmöglich mit einer Therapie beginnt", warnt Professor Stephan Sallat. Das sei später für die Schule wichtig und äußere sich auch in Fächern, die erstmal nicht viel mit Sprache zu tun haben. In Mathematik zum Beispiel müssten Grundschulkinder 400 Wörter lernen: "die Gerade", "das Dreieck" und so weiter. Beim Rechnen kommen noch einmal Zahlwörter dazu, mit vielen Silben. Wenn ein Kind mit Schwierigkeiten im Sprachverständnis schon bei der Aufgabenstellung länger braucht, um zu erfassen, was der Lehrende da überhaupt möchte, dann ist der Rest vorprogrammiert, erläutert Professor Stephan Sallat. Sprachverständnis ist in der Schule auch in Fächern wie Mathematik wichtig (Symbolbild). Bildrechte: Colourbox.de

Frühe Unterstützung heißt: bessere Noten

Und er führt weiter aus: Der Effekt, wenn Kinder frühestmöglich zur Therapie gehen, sei eine bessere Vorbereitung auf den Schulalltag. Die Zahlen der Kaufmännischen Krankenkasse allerdings weisen einen anderen Trend auf: Demnach sind bei den 15 bis 18-Jährigen rund 142 Prozent mehr Therapien durchgeführt worden im Vergleich zu 2019. Grundsätzlich würden sich die Zahlen, so Professor Stephan Sallat, schwer einordnen lassen.

Kinder sind also heutzutage nicht schlechter sprachlich aufgestellt als früher. Und dennoch, das bestätigen sowohl Stephanie Kurtenbach als auch Prof. Sallat, habe sich die Kommunikation stark verändert. Die Sprechwissenschaftlerin erinnert sich, wie zu Beginn ihres Berufslebens Eltern und Kinder im Wartezimmer der Praxen Bücher angeguckt hätten oder einfach gespielt haben. Dabei wurde miteinander gesprochen. Im Laufe der Jahre sei der Trend dahingegangen, dass Kinder und Eltern im Wartezimmer aufs Handy guckten. Kommunikation findet also nicht statt. Und dabei sei miteinander Sprechen die beste Übung, um Kinder leicht und spielerisch in Sprache zu bringen, erklärt die Expertin.

Schadet Homeschooling der Sprachkompetenz?

Laut dem Professor Stephan Sallat hat Homeschooling keine direkten Auswirkungen auf die Sprachkompetenz. Bildrechte: Universität Halle Wenn Kinder mehr und mehr zu Hause einsam vor dem mobilen Endgerät sitzen, schadet das dann der Sprachkompetenz? Das fragt die Kaufmännische Krankenkasse im Zusammenhang mit der Auswertung der Therapien. Entwarnung kommt von Professor Stephan Sallat. Er sagt, er sehe keinen Zusammenhang.

"Ich würde es eher andersrum sehen, dass Kinder mit sprachlichen Problemen im Homeschooling besondere Probleme haben." Weil vielleicht der Lehrer die Aufgabe nicht noch einmal anders erklären kann, weil die Tafel nicht zusätzlich genutzt werden kann oder Bilder und andere Hilfsmittel zum Erklären fehlen.

Lehrer müssen andere Methoden auf dem Schirm haben

"Wenn Lehrer das nicht auf dem Schirm haben, dann kann es sein, dass die Aufgaben sprachlich zu komplex sind und sie einige Schüler verlieren die eben nicht in der Lage sind, selber Aufgaben zu strukturieren." Verstärkt wird der Effekt, wenn Eltern nicht weiter unterstützen können oder wollen. Dabei wäre das so wichtig. Auch wenn sie nicht die Lösung kennen oder den Weg dorthin, hilft doch schon sehr das Reden darüber. Was habt ihr heute auf? Wie gehst du da vor? Was sollt ihr da genau machen? Solche Fragen würden helfen, dass Kinder reflektieren und über die Sprache ein besseres Verständnis der Aufgaben erlangen.

Eltern sollten auf ihr Bauchgefühl hören