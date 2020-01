Der blaue Flachbau des Kinderschutzbundes in Halle Silberhöhe ist Anlaufstelle für den ganzen Stadtteil. Es gibt einen offenen Kinder- und Jugendtreff, Beratungsangebote für Familien, eine Krabbelgruppe, eine kleine Bibliothek. Jeden Nachmittag kommen Kinder nach der Schule hier vorbei zum Spielen, Lesen, Abhängen oder für Gitarrenunterricht. Auffällig: Einige von ihnen kommen mit Hunger.

Oliver Kuhn hatte die Idee für die "Tatüte." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Wir haben uns überlegt: Was können wir tun? Wir können den Kindern natürlich vor Ort ein bisschen was zu essen geben. Aber wir sind dann spontan auf die Idee gekommen: 'Wir machen Schulbrote'", erzählt Oliver Kuhn vom Kinderschutzbund. Schnell konnten sie Schulpädagogen und Schulleiter der benachbarten Förderschule Janusz-Korczak sowie der Grundschule Silberwald von der Idee überzeugen. Das Projekt "Tatüte" war geboren.

130 Schulbrottüten für zwei Schulen

Mittwochs und freitags werden in der Schulküche Brote geschmiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mittlerweile bereiten zweimal pro Woche Mitarbeiter des Kinderschutzbundes in der Küche der Förderschule Frühstückstüten vor. Sie belegen Brote mit Salat, Gurke, Käse oder Wurst, schneiden dazu Äpfel und Möhren auf. Verteilt werden die rund 130 Tüten in der Pause mit einem Bollerwagen auf dem Schulhof oder direkt in den Klassen. Um niemanden zu stigmatisieren, darf sich jedes Kind, das möchte, eine Tüte nehmen.



Knapp 500 Euro pro Monat benötigt der Kinderschutzbund für die Lebensmittel. Die Kosten dafür übernimmt Beatrice Wilhelm, Geschäftsführerin des benachbarten E-Centers. "Ich bin ja in dem Viertel groß geworden und wo ich von dem Bedarf gehört habe, muss ich sagen: Bevor ich überall hin spende, was wir ja alle tun, ist mir das zehnmal wichtiger."

Hungrig, aber nicht ausgehungert

Es sei jedoch nicht so, dass alle Kinder ausgehungert sind. Frühstück haben sie schon mit, sagt Kerstin Pallas, Leiterin der Grundschule Silberwald. Aber eben nicht immer etwas Gesundes. "Wir reden auch regelmäßig mit den Kindern darüber. Wir gucken uns die Brotdosen an, was ist drin. Wir erzählen es auch den Eltern am Elternabend. Ja, es ist aber trotzdem nicht so ganz einfach."

Woran liegt das? Um Kinder gesund zu ernähren, werden laut dem Deutschen Kinderhilfswerk 6 Euro pro Tag benötigt. Gerade einmal 3,49 Euro gibt es beim durchschnittlichen Hartz-IV-Regelsatz – und in Halle lebt jedes dritte Kind in einer Hartz-IV-Familie, insbesondere in Stadtteilen wie Silberhöhe und Neustadt.

Schulleiterin Kerstin Pallas glaubt jedoch nicht, dass Geld wirklich das Problem ist. "Es gibt vieles in Kleinstverpackungen, was man schnell in die Brotbüchse tun kann. Eine Schnitte zu schmieren dauert eben zwei Sekunden länger und ich denke daran liegt es vor allem." Eine Reaktion auf die Schulbrottüten habe sie von Eltern bisher nicht bekommen. Kerstin Pallas ist gesunde Ernährung für die Kinder ihrer Grundschule wichtig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kindheitserlebnis schaffen

Egal ob fehlende Zeit, Geld oder Aufmerksamkeit. Dass ein Projekt wie "Tatüte" nicht die Ursachen bekämpft, ist den Mitarbeitern des Kinderschutzbundes bewusst. Aber darum gehe es auch nicht. "Wir können nicht direkt auf die Eltern einwirken. Der Ansatz ist, dass wir nachhaltig bei den Kindern ein Erlebnis schaffen und wenn sie selber reflektierte erwachsene Eltern sind, dass sie sich daran erinnern und es anders machen", erklärt Oliver Kuhn.