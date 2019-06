Die Polizei hat nach dem Brandanschlag von Tröglitz alle Spuren in dem Fall ausgewertet. Die Ermittler fanden Fingerabdrücke und DNA-Spuren sowohl am Brandort als auch an weiteren Gegenständen, etwa an Benzinkanistern. Das bestätigte der Sprecher des Landeskriminalamtes, Andreas von Koss, MDR SACHSEN-ANHALT. Er wies daraufhin, dass es gegen einige Personen Verdachtsmomente gebe, aber noch keinen dringenden Tatverdacht. Zuvor hatte die Mitteldeutsche Zeitung darüber berichtet.