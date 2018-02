So sieht der kleine Kamerad Martin von Künstlerin Meyer aus, den die Hettstedter mit Phantasie und ganz nach ihren Wünschen umgestalten sollen. Eine andere Frisur auf den Kopf, das Emblem des Lieblingsclubs in die Hand? Alles ist möglich. So soll eine Momentaufnahme von Hettstedt im Jahr 2018 entstehen. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla