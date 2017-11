Schüler aus Halle Zur Lego-Roboter-WM nach Costa Rica

Als Rawad vor zwei Jahren aus Syrien nach Deutschland kam, hatte er noch nie etwas von Lego gehört. Heute bestimmen die kleinen Steinchen mit den runden Knubbeln fast jede freie Minute seiner Freizeit. Mit seinem Freund Lukas tüftelt er jedes Wochenende im Keller von Lukas‘ Eltern an einem ziemlich klugen Kerlchen. Ihrem Lego-Roboter "BayMax". Er ist so groß wie zwei Milchkartons.

"Fast zwei Monate haben wir an ihm gebastelt", sagt Rawad und stellt den Roboter auf eine zwei mal zwei Meter große Tischplatte. Auf ihr sind schwarze Linien aufgezeichnet, dazu gibt es in den Ecken und in der Mitte mehrere farbige Felder.

Mit traumwandlerischer Sicherheit fährt "BayMax" die Linien ab, schiebt kleine Lego-Tiere beiseite und wirft in den farbigen Feldern Bausteine ab. "Genau so soll der Roboter seine Aufgaben erfüllen", freut sich Lukas und beugt sich über den Laptop. An ihm programmiert er zusammen mit Rawad "BayMax".

Bauen und Programmieren

An diesem Rechner programmieren die Jungs ihren Lego-Roboter. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es ist genau diese Mischung, die die beiden Jungs fasziniert: Auf der einen Seite können sie mit Lego bauen. Gleichzeitig lernen sie auch, wie man programmiert und dem Roboter Befehle erteilt. "Eigentlich verschwendet man keine Zeit, weil man an etwas Sinnvollem arbeitet", sagt der elfjährige Rawad.



Kennengelernt haben sich die beiden erst Anfang des Jahres über Rawads großen Bruder, der schon seit längerem Lego-Roboter baut. Er hat den Kontakt zu Lukas geknüpft.

Rawad und Lukas waren auf Anhieb ein perfektes Team. Vor allem Rawad hat von der neuen Freundschaft profitiert. Sein Deutsch verbessert sich ständig. "Das ist ein Stück weit gelebte Integration. Das hat sich einfach so ergeben", sagt Lukas` Vater Dirk Schmidtchen. Er unterstützt die Beiden an jedem Wochenende und bei jedem Wettbewerb. Zuletzt bei den Deutschen Meisterschaften in Schweinfurt. Es war der erste gemeinsame Start der Lego-Tüftler und es lief alles nach Plan. "BayMax" zog wie ein Schweizer Uhrwerk seine Bahnen und erledigte seinen Job fehlerlos.

Deutsche Meister sind sie schon

Sie bauen im Keller von Lukas' Eltern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Und dann: Was für eine Überraschung! Lukas und Rawad schnappten sich den Deutschen Meistertitel in ihrer Altersklasse. "Ich war so stolz! Es fühlte sich so toll an, der Beste zu sein", schwärmt Rawad auch noch vier Monate nach dem großen Triumph. Und das Beste: Die beiden qualifizierten sich für das Lego-Roboter-Weltfinale in Costa Rica, das ab Freitag startet.



Ihren BayMax haben die Jungs inzwischen noch schneller gemacht und gleichzeitig versucht, ihn so einzustellen, dass er trotzdem keine Fehler fabriziert. Schließlich wollen sie in Mittelamerika ihrem großen Ziel ganz nahe kommen: "Wir wollen Weltmeister werden", sagen beide gleichzeitig und Lukas fügt mit einem Schmunzeln hinterher: "Wenn wir nicht Weltmeister werden, dann bauen wir einen Neuen!" Doch egal, wie das Abenteuer Costa Rica für sie ausgeht, bislang haben die Beiden vor allem eins gehabt: Spaß!

Mehr zum Thema