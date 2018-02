Der Sarg für den Landkreis Mansfeld-Südharz an den Stufen zum Lutherdenkmal Bildrechte: MDR/Fabian Brenner

Die Veranstaltung in Eisleben zum politischen Aschermittwoch, auf der der Landkreis Mansfeld-Südharz symbolisch zu Grabe getragen wurde, soll nicht die letzte dieser Art gewesen sein. "Wir werden diese Veranstaltungsserie auf jeden Fall fortsetzen", sagte Eislebens Oberbürgermeisterin Jutta Fischer (parteilos). Ihr Pressesprecher bestätigte: "Es wird gemeinsame Aktion geben, doch das entscheidet ganz die Situation", so Maik Knothe.

Erst einmal sei man froh, dass alle Bürgermeister und Oberbürgermeister des Landkreises nun "in einer Linie" stehen würden. Der Trauermarsch in Eisleben sei der Auftakt für gemeinsame Gespräche. Denn laut Knothe hätte sich herausgestellt, dass "alle die gleichen Probleme haben und man diese gemeinsam lösen muss". Die Probleme seien finanzieller Art, bestünden aber auch in dem Wunsch, bürokratische Hürden abzubauen.

Flagge auf Halbmast, schwarzer Sarg, schwarze Kleidung

Auf Eislebens Marktplatz sammelten sich am Mittwoch etwa 300 Zuschauer. Bildrechte: MDR/Fabian Brenner So ging der Ärger der Teilnehmer bei der Veranstaltung am Mittwoch in ein und dieselbe Richtung: "Uns wurden vor fast drei Jahren Fördermittel zugesagt, die bis heute nicht geflossen sind", hieß es, oder: "Der Bund schreibt Plus, macht Überschüsse, und die Kommunen verarmen". Die Gastgeberin der Veranstaltung, Eislebens Oberbürgermeisterin Fischer, erklärte: "Wir kämpfen für unsere Mindestausstattung an kommunalen Finanzen".



Beim ersten politischen Aschermittwoch in Eisleben ging es dem gewählten Thema entsprechend gesetzt zu. Die Sachsen-Anhalt-Flagge auf Halbmast, ein schwarzer Sarg, alle in Trauerkluft – dazu der Trauermarsch von Frédéric Chopin, gespielt von Blechbläsern und Trommlern. Der Marsch endete erst auf dem Eisleber Markt am Lutherdenkmal, wo sich rund 300 Menschen versammelt hatten.

Provokation an die Politik

Ein Mann, Stadtrat in Sangerhausen und Vorsitzender im Finanzausschuss, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Kitas, Sportvereine usw. gehören zu einer modernen Gesellschaft dazu – und dafür haben wir kein Geld mehr. Es kann nicht sein, dass das so weitergeht." Einer der Initiatoren der Veranstaltung gestand ein: "Hinter der Anzeige steckt ganz klar eine Provokation", so der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra Bernd Skrypek (CDU). "Wir haben viele Briefe geschrieben, wir haben Untersuchungen über uns ergehen lassen um unsere Finanzsituation darzustellen", sagte er. Doch die Ergebnisse seien nicht befriedigend gewesen.

Die Landrätin des Landkreises Mansfeld-Südharz, Angelika Klein (Die Linke), befürchtet allerdings einen Imageschaden für die Region. "Selbstverständlich mangelt es an finanziellen Mitteln, aber dennoch dürfen wir nicht vergessen, welche Anstrengungen in der Vergangenheit unternommen wurden, um unseren Landkreis lebenswert zu machen", hieß es von ihr. Der mit zehn Jahren recht junge Landkreis Mansfeld-Südharz hat allerdings mit einigen Problemen zu kämpfen. So gehört er zu den Regionen mit der höchsten Arbeitslosigkeit.

"Todesanzeige" in sozialen Netzwerken