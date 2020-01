Viel gibt es unter Tage zu entdecken, darunter die Strebe: Flache Gänge, kaum einen halben Meter hoch, in denen die Bergleute vor mehr als 130 Jahren in schwerer Handarbeit den Kupferschiefer abbauten. Bildrechte: MDR/André Straub

Es könnte schmutzig werden. So viel weiß ich, als ich an diesem Tag in Wettelrode in den Förderkorb steige. Einen Helm samt Grubenlampe bekommt jeder, der unter Tage fährt. Aber heute hat man mir auch eine Wathose in die Hand gedrückt und vorab gesagt, ich solle mich nicht zu warm anziehen. Draußen liegen die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Unten wohl nicht.

Im Besucherbergwerk Röhrigschacht bin ich schon öfter gewesen, habe wenigstens zwei Mal die reguläre Führung unter Tage mitgemacht. Heute aber soll ich mehr zu sehen bekommen. Eine Exkursion auf den Spuren des Altbergbaus soll es werden. Also in die Teile des Bergwerks, in denen vor mehr als 130 Jahren Kupfer abgebaut wurde.



Etwa eine Minute braucht der Förderkorb bis auf eine Tiefe von 283 Metern. Sohle heißt diese "Hauptebene" in der Bergmannssprache. Ein Fachbegriff, wie er mir heute noch mehrfach begegnen werden soll. Auf der Sohle wartet schon die Grubenbahn auf unser Kamerateam und unsere Begleiter: Thomas Wäsche vom Besucherbergwerk wird uns führen. Außerdem sind zwei Kollegen von ihm dabei: Steffen Reinhardt und Silvio Hoffmann. Beide werden später selbst Gruppen durch den Altbergbau führen, wollen die neue Tour kennenlernen. Silvio hat Frau und Tochter mitgebracht, auch sie werden uns begleiten. Faszinierende Bergbau-Welt unter Tage. Manche Passagen der Tour lassen sich nur mit Wathosen und in gebücktem Gang passieren. Bildrechte: MDR/André Straub

Lange, unfassbar enge Tunnel

Die Grubenbahn zuckelt los, mit uns an Bord. Die Fahrt geht durch lange, teils unfassbar enge Tunnel. Hände und Füße nicht ausstrecken, hieß es. Den Helm hab' ich ja schon auf dem Kopf. Nach einem knappen Kilometer endet die Fahrt. Wir steigen aus. Und stehen wenig später an einer Stelle, die uns anschaulich den Grund zeigt, aus dem es überhaupt Bergbau gab im Mansfelder Land: das Kupferschieferflöz.

Die Schicht mit dem erzhaltigen Gestein zieht sich als bleigrauer Streifen durch den Fels. Gerade mal 30 Zentimeter ist sie stark. Dafür wurden Schächte und Stollen gegraben, immer dem Verlauf des Gesteins folgend. Seit dem Mittelalter, 800 Jahre lang, mit der Zeit immer länger, tiefer, technisch ausgeklügelter werdend. Unterirdisch zogen sie sich zuletzt durchs ganze Mansfelder Land und die Sangerhäuser Mulde. Der Bergbau hat die Region geprägt.

Von der bekannten grünen Patina, auch "Grünspan" genannt, wie man sie etwa von Kupferdächern kennt, fehlt im Flöz übrigens jede Spur. "Die sieht der Bergmann nie", erklärt Thomas Wäsche. Sie entsteht erst viel später, wenn das Kupfer länger Luft und Tageslicht ausgesetzt ist. Bis hierher bin ich auch schon bei normalen Besucherführungen gekommen. Dann aber weist Thomas Wäsche auf eine unscheinbare Tür. "Hier biegen wir ab." An dieser Tür endet das Schaubergwerk – und für uns beginnt das Abenteuer. Achtung, es wird nass. An vielen Stellen gelangt Sickerwasser von der Oberfläche ins Bergwerk. Die Besucher werden für die Tour aber mit Wathosen ausgestattet. Bildrechte: MDR/André Straub

Erstmal aber warten dort Bänke und Kleiderhaken. Wir schlüpfen in die Wathosen. Den Grund dafür kann man an dieser Stelle schon hören: Wasser! Es rauscht ohne Unterlass. Und als wir unseren Marsch wieder antreten, kann man es auch sofort sehen. Wasser tropft, ja läuft stellenweise von oben aus dem Gestein, es steht in Pfützen auf dem Boden, plätschert in Rinnsalen zu unseren Füßen. Es kommt von der Oberfläche über Tage, ist durch Hunderte Meter Gestein nach hier unten gesickert. Vorsorglich haben Oliver, unser Kameramann, und Kameraassistent André ihre Technik so gut es geht wasserdicht verpackt. All das sehen wir jetzt nur noch im Licht unserer Hand- und Grubenlampen. Auch der Scheinwerfer unserer Kamera beleuchtet die Szenerie. Alles wirkt geheimnisvoll, dahinter herrscht Finsternis.

Noch sind wir auf der Sohle des Bergwerks, aber Thomas Wäsche nimmt mit uns eine Biegung in einen übermannshohen, geraden Gang. "Flachen" nennt man ihn in der Bergmannssprache. Der Untergrund ist steinig, man muss schauen, wohin man tritt. Auch hier immer wieder kleine Rinnsale. Von oben plätschern sie uns entgegen, denn der Flachen führt bergauf, hunderte Meter weit, bis er irgendwann den Segen-Gottes-Stollen erreicht, 120 Höhenmeter weiter "oben". Soweit werden wir aber nicht gehen.

All das wurde im 19. Jahrhundert von Menschenhand angelegt

Anstrengend finde ich die Kraxelei nicht. Viel zu sehr bin ich damit beschäftigt, mich umzuschauen. Mir klar zu machen: All das wurde von Menschenhand im 19. Jahrhundert angelegt, vielleicht sogar früher. Zu Fuß könnte man hier unterirdische Hohlräume erreichen, in denen um 1750 Bergbau betrieben wurde, erzählt Thomas Wäsche. Das ist allerdings ein Bereich, in den kein Besucher je gelangen wird. Metallionen im Wasser sorgen für leuchtende Farbenspiele der Tropfsteinmasse an den Wänden. Bildrechte: MDR/André Straub

Der Flachen, in dem wir bergansteigen, war ursprünglich schmaler und niedriger, erzählt Thomas Wäsche weiter. Erweitert wurde er erst im 20. Jahrhundert, als das Bergwerk Wettelrode dazu genutzt wurde, die neuen Schächte in der Sangerhäuser Mulde mit Frischluft zu versorgen. Heute, 30 Jahre nach dem Ende des Bergbaus rund um die Berg- und Rosenstadt Sangerhausen, sind diese Schächte sämtlich geflutet. "Da kommt keiner mehr hin", so Thomas Wäsche. Das Besucherbergwerk Röhrigschacht ist das letzte begehbare Zeugnis der 800 Jahre alten Mansfelder Bergbaugeschichte.

Interview mit Gästeführer Thomas Wäsche im "Grünen Gewölbe" des Besucherbergwerks Röhrigschacht in Wettelrode. Bildrechte: MDR/André Straub Plötzlich wird es bunt. Im Licht unserer Lampen beginnen die Wände in strahlenden Farben zu schillern. Leuchtend grün, türkis und blau. "Willkommen in unserem grünen Gewölbe. Nicht nur Dresden hat eins, wir auch", sagt Thomas Wäsche schmunzelnd. Und erklärt, was es mit dem prächtigen Farbenspiel auf sich hat. Das mineralhaltige Wasser, das an den Wänden herunterläuft, bildet Kalksinter. Aufgrund der Erz-Anteile im Wasser ist diese Tropfsteinmasse aber nicht "klassisch" braun, sondern leuchtend bunt.



Ich lasse den Anblick auf mich wirken. Wasser und Minerale haben eine faszinierende Welt geschaffen. Ich frage mich, welche Pracht wohl noch in den Tiefen des Bergwerks schlummert, die das menschliche Auge weder erblickt hat, noch je erblicken wird.

Im Liegen mit der Hacke in der Hand gearbeitet

Wir kehren um, steigen wieder bergab. Auf halber Strecke geht es nun nach links, weiter in den Berg hinein. Jetzt kommen wir nur noch gebückt weiter, der Boden ist überdies schlammig. Die Stiefel saugen sich fest, ohne Wathosen gäbe das wohl ein Dilemma. Noch dankbarer bin ich jetzt aber für den Helm, den man selbstverständlich nicht ohne Grund trägt. Ohne ihn wäre ich wohl nur völlig zerschunden wieder über Tage gelangt, so oft stoße ich mir im Verlauf unserer Exkursion den Kopf! Dank Helm macht es mir aber überhaupt nichts aus.

Wir kommen an einen Strebbogen. Von hier aus haben sich die Bergleute in den Berg gearbeitet, um ans Kupfer zu gelangen. Strebe sind flache "Gänge", die diese Bezeichnung eigentlich nicht verdienen; sie sind kaum mehr als einen halben Meter hoch. Denn weil das Kupferschieferflöz lediglich etwa 30 Zentimeter stark ist, wurde darüber und darunter nur so viel Platz geschaffen, wie der Bergmann brauchte, um sich zu bewegen. Im Liegen, mit einer Art Hacke, nur beleuchtet durch eine Ölfunzel, schlug der Bergmann hier das Erz. Sechseinhalb Stunden lang, tagein, tagaus. Unterwegs wie ein Bergmann. In die Strebe, in denen sie das Schiefergestein abgebaut haben, kamen die Bergleute nur auf allen Vieren. Als Besucher kann man das ausprobieren. Bildrechte: MDR/André Straub

Auch so genannte Treckejungen krochen in diese Strebe, am Fußgelenk einen hölzernen Wagen, den "Hunt". War der Hunt mit Schiefergestein gefüllt, zogen ihn die Treckejungen mit dem Fuß aus dem Streb heraus zu einem Sammelplatz, dem so genannten "Sturzort". Von dort aus wurde das Gestein weiterbefördert. Was für eine Plackerei muss all das gewesen sein! Aber sie gab den Menschen Arbeit. Um 1884/85 waren etwa 500 Bergleute im Schacht von Wettelrode beschäftigt.

Bereit zum Einsteigen: Einen Teil der unterirdischen Tour legen die Besucher per Kanu zurück. Bildrechte: MDR/André Straub Vom Sturzort führt unser Weg jetzt weiter bergab, zurück zur Sohle. Das Wasser dabei unser ständiger Begleiter. In einer ehemaligen Sprengstoffkammer legen wir eine kurze Pause ein – und Schwimmwesten an! Denn jetzt lassen wir uns nicht nur vom Wasser begleiten – wir werden uns darauf fortbewegen. Wenige Schritte von der Kammer entfernt warten drei nagelneue Kanus auf uns. Beim Einsteigen hilft eine Art Takelage, darüber gespannt und fest im Fels verankert.



Wir stoßen uns ab und greifen die Paddel. Gemächlich geht es vorwärts. Nur der Schein der Lampen erhellt die Szenerie: vor uns ein langer, gewundener, scheinbar ins Nichts führender Tunnel, die einzigen Geräusche unsere Gespräche und das leise Eintauchen der Paddel. Der Gedanke, dass über uns knapp 300 Meter Gestein thronen, macht diese Kanufahrt zu einem fast unwirklichen Erlebnis.

Hier und da öffnet sich die Seitenwand zu einem alten Streb, zum Teil noch versehen mit alten Stempeln – Stützhölzern, die noch original aus den 1880er Jahren stammen. Zu tragen haben sie längst nichts mehr, erklärt Thomas Wäsche beim Paddeln. Das Deckgebirge über uns ist fest. Die Kanustrecke ist die neueste Attraktion im Besucherbergwerk Röhrigschacht. Mitarbeiter haben sie in ihrer Freizeit freigeräumt, trotz tiefen Schlamms, über den wir nun im Boot elegant hinweggleiten. Etwa 350 Meter lang ist die Strecke, dann haben wir unser Ziel erreicht: den Annaschächter Rücken. Die Sohle des Besucherbergwerks steht teilweise unter Wasser. Hier kann man Kanu fahren. Bildrechte: MDR/André Straub

Als Rücken bezeichnet der Bergmann einen Bruch im Gebirge. Hier haben sich die Gesteinsschichten senkrecht verschoben. Spalten sind entstanden, in denen sich Erz ablagern konnte. Im Annaschächter Rücken war das Schiefergestein besonders reichhaltig. Der Kupfergehalt betrug etwa 80 Prozent – und das machte die Stelle für den Abbau interessant, erklärt Thomas Wäsche. Weil aber nur zwei Jahre lang abgebaut wurde, ist die Bruchstelle noch gut erhalten – und das Besucherbergwerk Röhrigschacht eine Art Lehrbeispiel, an dem man sich so eine Bruchstelle und die Abbaukanten tatsächlich anschauen kann.

Den Arbeitswegen der Bergmänner auf der Spur

Die Stützhölzer – "Stempel" in der Bergmannssprache – sind mehr als 130 Jahre alt. Zu tragen haben sie nichts mehr. Das Deckgebirge ist fest und sicher. Bildrechte: MDR/André Straub In einer Kiste liegen Knieschoner bereit, Steffen Reinhardt verteilt Handschuhe. Oha, denke ich, was kommt wohl jetzt? Wieder kommt unser Trüppchen nur gebückt vorwärts, dann macht Thomas Wäsche halt. Links von uns liegt ein alter Streb. Ob wir mal den Arbeitsweg eines Bergmanns erkunden wollten? Klar, wollen wir! Das heißt: runter auf alle Viere – und vorwärts kriechen. Denn jetzt haben wir nur noch einen halben Meter in der Höhe Platz. Nichts für Klaustrophobiker! Oliver und André, die Jungs vom Kamerateam, bleiben mit der Technik vorsichtshalber zurück.

Schon nach wenigen Metern greife ich statt auf Gestein in dicken rötlichen Eisenschlamm. Und bin dankbar für die Handschuhe – und die Knieschützer. Die sind erstaunlich weich, fast schon bequem. Und machen die Krabbelei erträglich. Dennoch: Sie sind ein Luxus, den unsere Vorfahren hier drunten nicht hatten. Wieder muss ich an die Bergmänner und Treckejungen denken, die sich ohne Ausrüstung durch diese flachen Strebe quälten, entweder Gestein schlagend oder am Fuß den schweren Hunt voller Erz. Stunde um Stunde. Ich möchte mir das nicht mal für 20 Minuten vorstellen!

Ehrfurcht vor der Arbeit der Bergmänner

Selbst im 20. Jahrhundert, mit maschineller Unterstützung, war die Arbeit im Bergbau ganz gewiss kein Zuckerschlecken. Nicht umsonst waren die Bergleute im Mansfelder Land hoch angesehen; hieß es: "Ich bin Bergmann – wer ist mehr?"

Ich empfinde Ehrfurcht vor der Leistung dieser Männer! Kann dank unserer Exkursion unter Tage ganz kurz und ein ganz kleines Stück in ihren Schuhen stecken. Es macht Spaß, es ist ein Abenteuer – aber es erlaubt auch den Wechsel in eine andere, völlig neue Perspektive. Sven Stephan MDR SACHSEN-ANHALT-Redakteur

Seit Oktober kann man diese Tour auf den Spuren des Altbergbaus im Mansfelder Land machen. Sie ist ganz neu, Thomas Wäsche hat sie sich ausgedacht. Er ist ein Bergbau-Enthusiast – und das, obwohl er den Beruf des Bergmanns nie erlernt hat. Ein Autodidakt, der sagt: "Früher wäre ich nie Bergmann geworden". Und der heute voller Leidenschaft steckt für den Bergbau und sein Erbe.

Mansfelder Bergbautradition soll aufrechterhalten werden

Er mache das auch, um die alte Mansfelder Bergbautradition zu erhalten. Weil der Kupferbergbau im Mansfelder und Sangerhäuser Revier seit Jahrzehnten beendet ist, droht sie auszusterben. Die Jugend in der Region hat nichts mehr damit zu tun. Jüngere für die Bergbaugeschichte zu interessieren, daran zu erinnern und alte Traditionen weiter zu pflegen, ist Thomas Wäsche wichtig. Was ihn daran reizt, unter Tage zu sein? "Letzten Endes ist es ein gewisser Forscherdrang, das Abenteuer, das einen treibt", sagt der 48-Jährige." Es ist die Suche nach etwas Unbekanntem, die einen da voranbringt."

Wen das Unbekannte reizt, der sollte die Exkursion auf den Spuren des Altbergbaus ausprobieren. Ab sofort kann man sie zu festen Terminen buchen oder selbst welche vereinbaren – für Gruppen von acht bis zehn Leuten. Mindestens 16 Jahre alt muss man sein und körperlich fit. Denn obwohl diese jüngste Tour unter den vier Exkursionen, die das Besucherbergwerk Röhrigschacht anbietet, als die am wenigsten anstrengende gilt, sollte man schon ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringen. Mit echter Mansfelder Gastfreundschaft klingt die Altbergbau-Tour unter Tage für Sven Stephan (links) aus: bei Kaffee, Fettbemme und echtem Schachtschnaps. Bildrechte: MDR/André Straub

Nach der Rückfahrt per Kanu und insgesamt fünf spannenden Stunden unter Tage fühle ich mich ein kleines bisschen geschafft – aber glücklich! Schmutz und Kraxelei sind Teil des Abenteuers, dank des Helms habe ich es ohne Blessuren überstanden. Ich stecke voller Eindrücke, die ich erst einmal verarbeiten muss.

Beginnen kann ich damit noch unter Tage, denn die Tour endet – vor dem Rückweg per Grubenbahn und Förderkorb – ganz gemütlich: bei Kaffee, Fettbemme und echtem Schachtschnaps. Ein Stück typischer Mansfelder Gastfreundschaft – auch das gehört zum Bergbau-Abenteuer dazu.