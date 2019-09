In Sangerhausen im Landkreis Mansfeld Südharz hat es am Dienstagmorgen einen Anti-Terroreinsatz der Polizei gegeben. Das teilte der Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA), Andreas von Koß, MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach wurden im Ortsteil Breitenbach und Umgebung mehrere Objekte durchsucht. Es gehe um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer ausländischen, terroristischen Vereinigung. Etwa 60 Einsatzkräfte von LKA und Bereitschaftspolizei waren im Einsatz.