Enten und andere Vögel verrichten ihr Geschäft auf den "Seeterrassen" am Süßen See.

Enten und andere Vögel verrichten ihr Geschäft auf den "Seeterrassen" am Süßen See.

Enten und andere Vögel verrichten ihr Geschäft auf den "Seeterrassen" am Süßen See. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

#MDRklärt Badeverbot wegen Enten-Kot: Das kuriose Problem am Süßen See

Hauptinhalt

An der Badestelle "Seeterrassen" am Süßen See sind Bakterien, sogenannte "Enterokokken" im Wasser nachgewiesen worden. Grund dafür ist der vermehrte Vogel-Kot durch Enten, Gänse und Co. Schuld könnten Besucher haben, die Vögel an dieser Badestelle füttern. Eine Erklärung, wie sich das Füttern auf die Umwelt auswirkt und wieso es deshalb unterlassen werden sollte.

Bildrechte: MDR/Marieke Polnik von Johanna Daher, MDR SACHSEN-ANHALT