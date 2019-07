Es ist das Jahr 1975, als ein junger Regiestudent von der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg eine Idee für seinen Abschlussfilm hat. Rainer Ackermann will den Alltag von Bergleuten aus dem Thomas-Müntzer-Schacht in Sangerhausen abbilden. Ihm wird erlaubt, zu filmen. So nah wie er kommt kaum jemand an die Bergleute im Schacht von Sangerhausen heran – Bildaufnahmen waren eigentlich verboten. Für den Studentenfilm wird jedoch eine Ausnahme gemacht.