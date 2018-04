Bundesweiter Vergleich Mansfeld-Südharz schrumpft am meisten

Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat in den letzten Jahren so viele Einwohner verloren wie keine andere Region in Deutschland. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn hervor. Demnach schrumpfte die Bevölkerung des Kreises zwischen 2010 und 2016 um 6,2 Prozent. Das entspricht rund 9.000 Menschen. Auch Anhalt-Bitterfeld gehörte den Zahlen zufolge mit einem Minus von 5,9 Prozent zu den am stärksten schrumpfenden Kreisen.