Ausgelaufene Gülle im Südharz Leck in Biogasanlage abgedichtet

In Hayn im Landkreis Mansfeld-Südharz ist das Leck in der Biogasanlage abgedichtet. Das Umweltamt will sich am Samstag ein Bild von den Schäden durch die ausgelaufene Gülle machen. Sie ist zum Teil in die Wipper gelangt.