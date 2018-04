Nach Leck in Biogasanlage Ökologe fordert Sicherheitsbecken für Gülle

Nach dem Gülle-Unglück an der Wipper bei Hayn (Mansfeld-Südharz) rechnen Wasserforscher mit langanhaltenden Problemen bei der Wasserqualität. Der Gewässer-Ökologe Volker Lüderitz von der Hochschule Magdeburg-Stendal sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, zwar sehe das Wasser nach einiger Zeit wieder recht klar aus. "Es kann aber durchaus Jahre dauern, bis sich das Gewässer wieder komplett erholt hat." Die Wipper in der Gegend von Hayn sei eines der wertvollsten Gewässer in Sachsen-Anhalt mit einer sehr artenreichen Fauna und Flora. Die sensiblen Arten kehrten nur sehr langsam zurück.

Nach Aussage des Forschers sind Fische von der Gülle-Verschmutzung der Wipper unmittelbar betroffen. Grund dafür seien der sinkende Sauerstoffgehalt und toxisches Ammoniak, was die Fische schnell sterben lasse. Der Kreisanglerverband hatte zuletzt gemeldet, dass tote Fische gefunden worden seien. Meldungen, die das Veterinäramt bislang nicht bestätigt hat.

Ökologe Lüderitz sagte weiter, die Gülle-Sedimente könnten zudem dafür sorgen, dass der Laich im verschmutzten Wasser absterbe.

"So ein Unfall musste einfach irgendwann passieren"

Bildrechte: MDR/Robert Schimmel Der Ökologe bemängelte, dass sich die Gülle-Wirtschaft im Land immer mehr ausbreite. "So ein Unfall musste einfach irgendwann passieren", so Lüderitz. Zudem sei der Gülle-Import nach Sachsen-Anhalt maßgeblich gestiegen und habe sich in den vergangenen sechs Jahren versechsfacht. Nötig seien Sicherheitsbecken, die die Gülle im Notfall aufnehmen könnten.



Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Sachsen-Anhalt spricht mit Blick auf Biogasanlagen von einer "riskanten Technologie" und fordert "wirksame Maßnahmen" von der Landesregierung. In einer Erklärung, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, heißt es: "Die Folgen dieser schweren Havarie für die Gewässer sind dramatisch. Der BUND sieht dringenden Handlungsbedarf im Umgang mit sogenannten Biogasanlagen, die bei Störfällen immer wieder Wasser verseuchen."

BUND: "Ausmaße noch nicht absehbar"

Der Gülle-Unfall bei Hayn habe zu einer "eklatanten Schädigung des Hagelsbachs und der Wipper geführt, die ganzen Ausmaße sind noch nicht absehbar."

Der BUND forderte das Land Sachsen-Anhalt auf, ein "umsetzungsreifes Konzept" zu erarbeiten, "um sicherzustellen, dass solche Unfälle folgenlos bleiben. Dabei dürften bestehende Anlagen nicht ausgenommen werden"

Am vergangenen Freitag waren aus einem Silo in Hayn im Landkreis Mansfeld-Südharz Tausende Kubikmeter Gülle über ein Feld bis in den Fluss Wipper geströmt. Das Leck wurde inzwischen abgedichtet, die Anlage stillgelegt und durch die Polizei gesperrt. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet.

