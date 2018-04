Nach Gülle-Havarie Leckgeschlagene Biogasanlage wieder in Betrieb

Knapp eine Woche nach der Gülle-Havarie in Hayn im Kreis Mansfeld-Südharz darf die Biogasanlage unter Auflagen wieder betrieben werden. Das sagte die Sprecherin des Landkreises, Michaela Heilek, MDR SACHSEN-ANHALT. TÜV und Gewerbeaufsicht hätten die Anlage unter die Lupe genommen, die Versiegelung sei aufgehoben worden. Der Betrieb sei vorerst aber nur mit begrenzten Güllemengen erlaubt.

Für den weiteren Betrieb wird geprüft, ob ein Schutzwall rings um die zwei Gülle-Behälter der Biogasanlage errichtet werden soll. Als die Anlage gebaut wurde, war so eine Schutzeinrichtung noch nicht vorgeschrieben. Nun ist das aber der Fall.

Gülle aus der Anlage war in die Wipper geflossen. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Robert Schimmel

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wurde kontaminiertes Erdreich rings um die Anlage inzwischen entfernt. Es wird in einem landwirtschaftlichen Betrieb gelagert. Später soll untersucht werden, ob es weiter genutzt werden kann oder entsorgt werden muss.



Wie die Sprecherin des Landkreises weiter mitteilte, haben Mitarbeiter des Veterinäramts und der Naturschutzbehörde mittlerweile den Flusslauf der Wipper bis zur Talsperre in Augenschein genommen. Tote Fische seien nicht gefunden worden. Proben hätten ergeben, dass die Belastung des Wassers in der Wipper mit Ammoniak und Nitrat gesunken sei.