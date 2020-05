Keine Zelte, große Nachfrage Sachsen-Anhalts Campingplätze erwachen wieder zum Leben

Campingverband erwartet große Nachfrage

Auf dem Campingplatz in Elbingerode (Landkreis Harz) reisten am Eröffnungstag nur wenige Camper an. Viele Dauercamper aus anderen Bundesländern, die noch nicht auf den Campingplatz am Brocken dürfen, würden auf Alternativen in anderen Bundesländern mit lascheren Regeln ausweichen, sagte Campingplatzbetreiber Dennis Spormann. Deshalb rechnet er mit enormen Verlusten.

Dabei sind die Pfingstferien eigentlich Hochsaison für die Betreiber. Branchenvertreter rieten unter anderem deshalb, sich frühzeitig einen Platz zu reservieren. "Normalerweise haben wir nur an Pfingsten 100 Prozent Auslastung, doch das wird dieses Jahr beim ein oder anderen Kollegen öfter der Fall sein", sagte der Präsident des Verbands der Camping- und Freizeitwirtschaft, Peter Ahrens. Wer unterkommen will, sollte schnell anfragen und buchen. Hintergrund für die möglicherweise erhöhte Nachfrage ist die Corona-Pandemie. Da angesichts des weltweiten Infektionsgeschehens unklar sei, ob Auslandsurlaube wirklich stattfinden können, rechnet die Campingbranche im Land mit deutlich mehr Inlands-Urlaubern.

Wie die derzeitige Nachfrage auf den Campingplätzen in Sachsen-Anhalt insgesamt aussieht, dazu konnte Ahrens noch nichts sagen. Seine Kollegen seien noch mit den Vorbereitungen beschäftigt und damit, die Regeln für die Wiederöffnung zu verstehen.

"Alles was Umsatz bringt, hilft"

Die jetzige Öffnungserlaubnis für Campingplätze helfe trotz der Auflagen, sagte Ahrens. "Es hilft alles, was dazu beiträgt, Umsatz zu machen und Geld zu verdienen." Die Vermietung von Stellplätzen für Wohnwagen und Wohnmobile sei für die meisten Anbieter das wichtigere Geschäft als Plätze für Zelte. Zudem gebe es auf vielen Anlagen inzwischen Wohnwagen und Ferienbungalows zur Miete. Obwohl die Branche mit mehr Nachfrage rechnet, ist das verlorene Geschäft der Corona-Schließzeit nach Einschätzung des Verbands nicht reinzuholen.

Ausnahme von der Regel: Am Campingplatz in Kelbra sind auch Besucher aus Thüringen willkommen. Bildrechte: imago images / Steffen Schellhorn "Einen Großteil unserer Einnahmen machen wir an Ostern, an Pfingsten und in den Sommerferien", sagte Ahrens. "Ostern ist weg, dabei hätte es wegen des schönen Wetters richtig die Kasse brummen lassen." Hinzu komme, dass längst nicht sicher sei, ob sachsen-anhaltische Gäste an Pfingsten die Touristen von außerhalb kompensierten. "Aber das Jahr wird für uns nicht so schlimm, wie wir noch vor zwei Wochen gedacht haben", sagte Ahrens.

Werbeaktion des Landes