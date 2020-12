Drei Wohnbereiche, Drei-Schicht-System und nur etwa ein Drittel des Personals: Im Pflegeheim Marienstift Roßla in Südharz herrscht Notstand. Von 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind laut Einrichtung 34 wegen einer Corona-Infektion ausgefallen. Viele hätten Symptome, drei seien in stationärer Behandlung. Das verbleibende 18-köpfige Team könne die Versorgung der knapp 70 Heimbewohnerinnen und -bewohner kaum noch aufrechterhalten.

Heimleiter Markus Gormanns sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Lage ist so, dass es uns eigentlich völlig die Beine weggezogen hat."

Gewohnte Abläufe im Heimalltag könnten nicht mehr gewährleistet werden. Auch von den 68 Bewohnerinnen und Bewohnern wurden 50 positiv auf das Coronavirus getestet, viele zeigen Symptome. Die Versorgung, die es derzeit gebe, sei ein Notprogramm, aber auch das sei fragil, so Gormanns. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Dienst sind, seien völlig überfordert. Der Heimleiter sagt: "Die leisten Übermenschliches, was nicht genug anerkannt und geschätzt werden kann."

Markus Gormanns leitet das Pflegeheim in Roßla. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es gebe verschiedenste Hilfsangebote, darunter Zusagen von Pflegeschulen in der Region, dass Azubis aushelfen kommen sowie Unterstützung von einem ambulanten Pflegedienst in Hettstedt und vom Marthahaus in Halle.