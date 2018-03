Plakate mit der Aufschrift "Stoppt die gesetzliche Gewalt gegen Kinder" oder "Auch Kinder haben Rechte": Vor dem Amtsgericht in Eisleben haben Eltern am Donnerstag gegen Gewalt an Kindern demonstriert. Der Vater eines Mädchens, das von der Polizei unsanft aus seiner Grundschule in Helbra abgeholt worden war, hatte dazu aufgerufen. Nach Schätzung eines MDR-Reporters hatten sich rund 200 Teilnehmer versammelt. Jeder von ihnen legte eine Rose nieder. Damit protestierten sie gegen Gewalt an den Jüngsten der Gesellschaft, egal in welcher Form und mit welcher Begründung.