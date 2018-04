Eisleben Büro für Leichte Sprache kämpft für besseres Verständnis

Kathrin Fuchs und Kai Kluke haben es nicht ganz so leicht wie andere. Sie arbeiten bei den Behindertenwerkstätten in Eisleben und können komplexe Texte so gut wie nicht verstehen. Kathrin Fuchs liest stockend einen Flyer vor, stolpert über Worte wie PR-Manager und sagt dann langsam: "Jetzt habe ich mich verlesen". MDR SACHSEN-ANHALT erklärte sie: "Also für mich war der Text schwierig beim Lesen. Da waren lange Sätze dabei und Fremdwörter dazwischen." Kathrin Fuchs und Kai Kluke verstehen Texte besser, wenn sie simpel formuliert sind. Bildrechte: MDR/ Luise Kotulla

Behördenbriefe, Flyer und Arbeitsverträge

Je einfacher ein Text formuliert ist, desto besser begreifen Kathrin Fuchs und Kai Kluke den Inhalt. Die beiden leben in Eisleben und helfen seit einigen Monaten tatkräftig beim "Büro für Leichte Sprache" mit. Das Büro hat die Lebenshilfe Eisleben Anfang Mai 2017 ins Leben gerufen und ist damit Vorreiter in Sachsen-Anhalt. Hier arbeitet ein hauptamtlicher Mitarbeiter, Michael Bach, zusammen mit insgesamt sechs geistig eingeschränkten Menschen – seinen "Prüfern".

"Wir sehen im Alltag in unserer Kommunikation mit Menschen mit Beeinträchtigungen, dass leichte Sprache einfach eine Ebene ist, die Barrierefreiheit schafft, um miteinander zu kommunizieren", sagte Michale Bach MDR SACHSEN-ANHALT. Er ist derjenige, der Texte in leichte Sprache überträgt – seien es Behördenbriefe, Programmflyer vom Theater Eisleben oder Arbeitsverträge der Lebenshilfe. Auch Schilder oder Hinweistafeln gehören dazu. Denn je leichter sie formuliert sind, desto leichter können auch eingeschränkte Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben.

Wem hilft leichte Sprache? - Menschen mit geistiger Behinderung

- Menschen mit Lernschwierigkeiten

- Menschen, die nur schlecht lesen können

- Menschen, die schlecht Deutsch sprechen

- Menschen mit Demenz

Ehrlichkeit ist am wichtigsten

Für eine "Übersetzung" in einfaches Deutsch braucht Michael Bach im Schnitt drei Mal so lange wie für einen normalen Text. Ganz wichtig sei es, die Regeln für leichte Sprache einzuhalten. Beispielsweise: kurze Sätze verwenden, nur eine Aussage pro Satz haben, keine Fremdwörter nutzen. "Zusammengesetzte Worte werden mit einem Bindestrich getrennt", erklärt Bach. Zudem müsse auf Sprichwörter verzichtet werden, weil sie oft missverstanden würden. Alle Texte bebildert er, damit Verstehen noch leichter gelingen kann. Durch Piktogramme wird jeder Text noch verständlicher gestaltet. Bildrechte: MDR/ Luise Kotulla

Jeden "übersetzten" Text legt er zwei bis drei "Prüfern", die unterschiedlich gut lesen und verstehen können, zum Gegenlesen vor. Manche bringen ihn im positiven Sinn immer wieder zur Verzweiflung, weil sie so kritisch sind. Dann muss er nachbessern und beispielsweise aus dem Wort "Reporter" einen Menschen machen, der für eine Zeitung schreibt. Ehrlichkeit sei ihm von seinen ehrenamtlichen Prüfern am wichtigsten. "Dass sie Mut haben zu sagen: 'Ich versteh das nicht.' Es bringt mir beziehungsweise uns in der Arbeit nichts, wenn ein Prüfer alles absegnet und vielleicht doch nicht wirklich verstanden hat."

Büro bekommt Verstärkung

Den Prüfern macht das Gegenlesen, auch wenn es anstrengend ist, unheimlich viel Spaß. Kathrin Fuchs erzählt: "Weil ich was lernen möchte und weiterkommen möchte. Das ist so wie mein Hobby, denn wenn ich bei mir zu Hause wäre, hätte ich auch ein Buch genommen und lese es mir auch durch." Michael Bach ist Sozialpädagoge und Büroleiter des Übersetzungsbüros der etwas anderen Art. Bildrechte: MDR/ Luise Kotulla

Im Büro auf dem Gelände der Lebenshilfe in Eisleben wird Michael Bach nun nach einem Jahr endlich Verstärkung bekommen – eine zweite Mitarbeiterin fängt an. Denn zu tun gibt es genug: Neben einem Auftrag für ein Ministerium sitzt er momentan daran, für den Landkreis Mansfeld-Südharz einen Fragebogen zu übersetzen, hat einen Lesekreis in einfacher Sprache ins Leben gerufen und nun eine Anfrage von einer psychiatrischen Klinik in Naumburg auf dem Tisch. Wenn sich immer mehr zahlende Auftraggeber finden, kann sich das Büro in ein paar Jahren dann selbst finanzieren – momentan greift noch die "Aktion Mensch" unter die Arme.