Bistro besetzt nur jeden zweiten Tisch

Der Konsum von Wurst und Fleisch etwa scheint den Menschen in Eisleben sehr wichtig zu sein. "Die Produktion läuft und die Kunden kommen weiterhin", höre ich in einer kleinen Fleischerei in einer Seitenstraße. Eine ähnliche Aussage bekomme ich auch am Markt zu hören. Hier teilen sich ein Fleischer und ein Bäcker das Geschäft. Zudem gibt es eine warme Theke mit verschiedenen Mittagsgerichten. "Die Fleischtheke läuft am besten", erzählt mir eine Bedienung, das Mittagsangebot wird dagegen nur spärlich genutzt.

Im Gastraum darf derweil nur jeder zweite Tisch besetzt werden. Lautstark weist die Verkäuferin einen Mann daraufhin, der sich nicht an die Regelung hält. Um sich selbst macht sie sich nicht allzu viele Sorgen. "Aber ich habe ein kleines Kind zuhause." Genau wie eine Freundin, berichtet sie. Derzeit wechseln sie sich mit der Betreuung der Kleinen ab, damit die jeweils andere in der Zeit arbeiten kann. "In den nächsten zwei Wochen passen unsere Schichten da ganz gut", freut sie sich.

Etwas verwundert ist die Verkäuferin über einige ältere Gäste. "Die sollten zur Zeit vielleicht nicht mehr herkommen." Andererseits scheint es, als wären einige von ihnen auch nicht mehr unbedingt in der Lage, selbst zu kochen. Und irgendwo müssen sie ja essen. Warum also nicht in dem Bistro am Markt – solange es noch geöffnet ist.

Lebensfreude auf den zweiten Blick

Auch im Buchladen gegenüber ist wenig los. Im Vergleich zu normalen Tagen kämen vielleicht 50 Prozent der Kunden, schätzt die Verkäuferin. Überraschend viele, finde ich. "Die Kinder zuhause müssen eben beschäftigt werden", erzählt sie mit einem Lächeln. Deswegen kämen manche, um nach Büchern oder Spielen zu schauen. "Und es ist bald Ostern. Da gucken die Leute natürlich nach Geschenken."

So grau und trostlos, wie Eisleben an diesem wolkenverhangenen Tag erscheint, ist es längst nicht. Das stelle ich auf meinem Weg durch die Altstadt immer wieder fest. Mal ist es ein Atelier, dass für das regionale Online-Verkaufsprogramm wirbt. In Zeiten von Corona sind solche Initiativen vielleicht wichtiger denn je. An verschiedenen Stellen entdecke auffällig gestaltete Hauswände - etwa mit einem überdimensionalen Stadtplan. Der kommt gerade recht. Wenig später laufe ich über eine kleine Brücke, die mit Stricksachen bunt verkleidet ist. Überraschend bunt präsentiert sich Eisleben an vielen Stellen. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Die Kirche ist für alle da

Mein Spaziergang führt mich schließlich zur Kirche St. Pauli-Petri. Dort treffe ich Iris Hellmich, die Pfarrerin von Eisleben. Fast scheint es, als hätte sie auf mich gewartet – obwohl wir nicht verabredet waren. "Die Kirche ist aktuell die einzige in Eisleben, die geöffnet ist. Das aber jeden Tag", berichtet sie. Hellmich führt mich durch das Gotteshaus, in dem Martin Luther getauft wurde, und erzählt mir, wie sie versucht, den Menschen während der Coronazeit zu helfen. Es gibt ein Flugblatt mit Ansprechpartnern, die die Gemeindemitglieder per Telefon kontaktieren können, wenn sie sich alleine fühlen. Zudem steht eine Anleitung für ein Gebet zu Hause auf dem Flyer – denn Gottesdienste finden derzeit nicht statt.

Die Kirche ist schlicht eingerichtet, im Zentrum steht ein Taufbecken, dass in den Fußboden eingelassen ist. Luther soll gesagt haben, dass nach der Taufe alle Menschen vor Gott gleich seien, erzählt Hellmich. Der Reformator ist für sie eine große Inspiration. Das zeigt sich nicht nur darin, dass die Kirche barrierefrei, und so tatsächlich für jeden gleich zugänglich ist. Das merkt man vor allem an den Werten, die die Pfarrerin vorlebt. "Kirche soll nicht für etwas muffiges oder unterdrücktes stehen. Sondern für Freiheit und Zusammenhalt." Das sind Eigenschaften, auf die es in den kommenden Monaten ankommen wird. "Die Leute haben Respekt vor der aktuellen Situation, aber keine Angst", ist sich Iris Hellmich sicher. Die Kirche St. Petri-Pauli ist die einzige Kirche, die derzeit in Eisleben geöffnet ist. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Schule zuhause: Herausforderung für Omas und Enkel

Die etwa 1.000 Gemeindemitglieder in Eisleben wissen das Engagement ihrer Pfarrerin zu schätzen. Sie selbst führt täglich etwa 20 Telefonate. Doch die Kirchengruppe ist auch untereinander vernetzt. Man hilft sich und gibt aufeinander acht. In diesen Tagen noch etwas mehr als normalerweise. Und dass viele Menschen neben ihren Häusern Gärten haben, schafft einen Ausgleich, den viele Großstädter derzeit nicht haben.

Eine ältere Frau, die kurz in der Kirche vorbeischaut, bestätigt das. Sie betreut dieser Tage ihren Enkel, damit dessen Eltern im Home-Office arbeiten können. Die Schulaufgaben überfordern Enkel und Oma gleichermaßen, doch dafür können sie viel mehr Zeit miteinander verbringen als sonst. "Da müssen wir jetzt eben durch", fasst sie zusammen, was viele Menschen in Eisleben denken.

Zeit für neue Ideen

Pfarrerin Hellmich erzählt mir noch, dass die aktuelle Situation durchaus Raum für Kreativität biete. "Sonst denkt man von einer Veranstaltung zur nächsten. Aber jetzt haben wir auch mal Zeit und können uns etwa mit den Konfirmanten neue Dinge ausdenken." Ostern steht vor der Tür, doch die aktuellen Beschränkungen gelten auch dann noch.

"Also müssen wir uns überlegen, wie trotzdem ein schönes Fest gestalten können. So dass die Menschen Freude haben, auch wenn sie Ostern nicht wie gewohnt zusammen verbringen können." Iris Hellmich hat auch da schon einige Ideen, die sie in den kommenden Tagen weiterspinnen will. Am Telefon, natürlich. "Die Kirche steht für Freiheit und Zusammenhalt, sagt Pfarrerin Iris Hellmich Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

"Das wird nicht das Ende sein"

Ich mache mich derweil wieder auf den Weg. Zurück am Markt, entdecke ich einen Linienbus. Ein Mitarbeiter des Verkehrsbetriebs hat darin eine mobile Verkaufsstelle eingerichtet. So kann er mit Sicherheitsabstand Fahrscheine verkaufen. "Beim Geld kommen wir dann trotzdem noch in Kontakt. Insofern besteht dann trotzdem Ansteckungsgefahr", stellt er fest.