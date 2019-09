Die Eisleber Wiese spielt längst in der Champions League der Volksfeste ganz vorne mit. Oft wird sie in einem Atemzug mit den ganz Großen genannt: dem Oktoberfest, der Cannstatter Wasen oder dem Hamburger Dom. In den ostdeutschen Bundesländern sucht die Eisleber Wiese ihresgleichen. Und sie wird schon mehr als 300 Jahre länger gefeiert als das Oktoberfest in München.

Seinen Ursprung soll der Eisleber Wiesenmarkt in einem im 16. Jahrhundert entstandenen Vieh- und Ochsenmarkt haben. 1521 erteilte Kaiser Karl den Mansfeldern auf dem Reichstage zu Worms die Privilegien zur Abhaltung eines Ochsenmarktes.

Wiesi – Maskottchen und ein echter Star

Dem Ursprung als Ochsenmarkt ist es zu verdanken, dass heutzutage ein knuffiges Öchslein Namens "Wiesi" das Maskottchen des Eisleber Wiesenmarktes ist. Wiesi steht an vielen Ecken in der Stadt als Figur, er prangt auf unzähligen Wiesen-Souvenirs und er ist der heimliche Star auf dem Festgelände. Denn Wiesi gibt es auch in Lebensgröße.

Eislebens scheidende Oberbürgermeisterin Jutta Fischer mit Wiesen-Maskottchen Wiesi (Archivbild) Bildrechte: MDR/Cornelia Müller Wie ein echter Promi wird der plüschige Herzensbrecher in grüner Latzhose behandelt. Vor allem Kinder und Jugendliche wollen mit Wiesi Selfies machen. Die Wünsche erfüllt Nicole Wiesenmüller mit viel Herzblut. Denn die 43-jährige Eisleberin steckt in dem großen und ziemlich warmen Wiesi-Kostüm.



Wer Wiesi übrigens ganz sicher begegnen will: Am Sonnabend steht das Maskottchen von 15 bis 17 Uhr am Souvenirstand bereit – zum Knuddeln und natürlich für Wiesen-Erinnerungsfotos.

Ein Fest der Superlative