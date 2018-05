Eigentlich kann man sich am Süßen See im Mansfelder Land erholen, doch die Idylle trügt: Denn bei heftigem Regen fließen Fäkalien in den See und über die Liegewiese. Die Bürgerinitiative (BI) "Für einen sauberen Süßen See" versucht auf die Lage aufmerksam zu machen. 40 Mitstreiter haben sich bislang zusammengefunden. Sie wollen ihr Problem jetzt sogar in den Petitionsausschuss des Landtags bringen.