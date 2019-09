Geflohen, geduldet, geblieben Familie aus dem Kosovo findet neues zuhause in Eisleben

Visar und Mirvete Demiri flohen mit ihren Kindern aus dem Kosovo. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

An dem Nachmittag im September, als ich Familie Demiri in Eisleben besuche, herrscht Aufregung. Schon im Treppenhaus begrüßen mich aufgeweckte, fröhliche Kinder. Mariela, sechs Jahre alt, Antonela, acht Jahre alt und der kleine Alem – er ist drei. Die Eltern schieben sich an ihren Sprösslingen vorbei und bitten mich herein. Mutter Mirvete hat zu Hause den Hut auf. Das merkt man sofort. Die 39-Jährige ist im Moment noch Hausfrau. Ihr Mann Visar ist gerade erst von der Frühschicht nach Hause gekommen.

"Es ist schlimm, wenn alles auf null ist."

Als die Kinder spielen, haben wir Zeit und Ruhe für ein Gespräch. Mirvete Demiri spricht sehr gut Deutsch. Ihr Mann versteht uns, ist beim Sprechen aber noch etwas zurückhaltend. Sie zeigen mir Handyfotos aus der Heimat. Fotoalben gibt es nicht. Sie hätten damals nicht viel aus dem Kosovo mitbringen können, sagen sie.

Fotos von früher hat die Familie auf dem Handy. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk Auch viele Jahre nach dem Ende des Krieges im Kosovo gibt es noch Konflikte mit Serben und Albanern. In ihrer Heimat sei die Familie bedroht worden. "Das Haus meiner Eltern wurde verbrannt. Alles, was wir hatten, ist weg. Es ist schlimm, wenn alles auf null ist." Mirvete Demiri kämpft mit den Tränen. Im Kosovo habe sie für sich und ihre Familie keine Zukunft gesehen. In Deutschland könnten sie in Frieden leben.

Ein Engel aus der Verwaltung

Nicht einmal ganz zwei Jahre, nachdem sie in Eisleben angekommen sind, droht der Familie die Abschiebung. Die vierköpfige Familie soll zurück in den Kosovo. Doch wohin? Das Haus ihrer Eltern ist nicht mehr da. Verzweifelt wenden sie sich an einen Anwalt in Magdeburg. Doch auch der kann gegen die Entscheidung der Behörden nichts tun. Die Abschiebung rückt immer näher. Und Mirvete ist mit Alem schwanger.

2015 lernen die Demiris Maria Hahn kennen. Sie ist damals die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Eisleben. Hahn nimmt sich dem Schicksal der Familie an, setzt alle Hebel in Bewegung und stellt letzten Endes einen Kontakt zur Härtefallkommission her. Es ist die letzte Chance, die Flüchtlinge haben, wenn sie Sachsen-Anhalt eigentlich wieder verlassen müssen. Mirvete Demiri sagt, Frau Hahn sei ihr Engel: "Es konnte uns nichts Besseres passieren, als sie kennenzulernen."

Humanitärer Härtefall

Maria Hahn war es, die den Fall der Familie direkt an die Vorsitzende der Härtefallkommission, Monika Schwenke, herantrug. Im Jahr 2016 wird dann in mehreren Sitzung des achtköpfigen Gremiums über den Antrag der Familie Demiri gesprochen. In dem Jahr ist es einer von 22 Anträgen.

Tochter Mariela (m.) ist sechs Jahre alt, Antonela ist acht (r.). Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk Der Antrag wird am Ende positiv beschieden. Die geplante Abschiebung muss somit ausgesetzt werden. Die Begründung der Kommission: Es liegt ein humanitärer Härtefall vor. Denn eines der Kinder benötigt laut ärztlichen Attesten dauerhaft eine dringende medizinische Versorgung, die es im Kosovo nicht gebe. Doch es werde auch nach weiteren Kriterien entschieden, sagt Vorsitzende Monika Schwenke. Neben einem humanitären Härtefall seien der Integrationswille und bereits nachweisbare Integrationsbemühungen der Antragsteller entscheidend. Laut Schwenke trifft das alles auf Familie Demiri zu.