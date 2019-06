Die Forscher waren auf dem Süßen See mit schwerer Technik unterwegs.

Die Forscher waren auf dem Süßen See mit schwerer Technik unterwegs. Bildrechte: MDR/Cornelia Müller

Funde im Süßen See Forscher entdecken jahrhundertalte Siedlung und zwei Grabanlagen

Die Gegend rund um den Süßen See muss in der Bronzezeit besiedelt worden sein. Das hat ein Forschungsteam aus Halle herausgefunden. Daraufhin deuten die Funde, die das Team jüngst Unterwasser gemacht hat. Diese haben sie am Donnerstagmittag offiziell vorgestellt und erklärt, wie die Arbeit damit weitergeht.