Der Mifa-Nachfolger Sachsenring Bike Manufaktur GmbH in Sangerhausen hat einen neuen Eigentümer. Wie der Insolvenzverwalter Philipp Hackländer am Mittwoch mitteilte, hat er sich mit einer Investorengruppe auf den Verkauf geeinigt. Die neuen Eigentümer des traditionsreichen Fahrradwerks seien sowohl deutsch als auch international und zum langfristigen Erhalt des Standorts bereit und in der Lage.

Einfach wäre der Verkauf allerdings nicht gewesen, so der Insolvenzverwalter. Denn durch drei Pleiten in Folge war das traditionelle Grundstück, die Produktionshallen und die Maschinen in unterschiedlichen Händen. Der bisherige Besitzer, die Sachsenring Bike GmbH, hatte Mitte November 2020 Insolvenz angemeldet. Damit erlebte das Fahrradwerk die dritte Insolvenz in nur sechs Jahren.