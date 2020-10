Die mögliche Schließung der Grundschule Siersleben im Mansfelder Land könnte per Eilverfügung verhindert werden. Das Landesschulamt hat angeordnet, dass die Schüler ab Montag in Gerbstedt zur Schule gehen sollen. Die Begründung: Die Mindestzahl von 15 Erstklässlern ist an der Grundschule Siersleben mit derzeit acht Schülern in der ersten Klasse deutlich unterschritten.

Die Eltern wollen die Anordnung des Landesschulamtes allerdings nicht hinnehmen und wehren sich. Gemeinsam mit ihrem Anwalt klagen sie vor dem Verwaltungsgericht Halle – und wollen ihre Kinder am Montag trotzdem in Siersleben zur Schule bringen.

Dicke Luft im Klassenzimmer

Die Eltern sind der Meinung, dass ihre Kinder in den vorgesehenen Räumen der Grundschule Gerbstedt gesundheitlich gefährdet sind. Die Luft in den Klassenzimmern rieche "chemisch", argumentieren sie. Das wurde inzwischen auch bei einer Vor-Ort-Begehung der Aufsichtsbehörden bestätigt.

Eltern in Siersleben wollen erreichen, dass ihre Kinder weiter die Schule in Siersleben besuchen dürfen. Bildrechte: MDR/Stefan Bringezu Offizielle Gutachten sagen jedoch das Gegenteil: Dort heißt es, die dicke Luft sei nicht gefährlich, obgleich auch überall Schimmelsporen nachgewiesen wurden. Ein Elternvertreter sagte am Freitag, dass die Kinder nächste Woche "natürlich nicht in eine andere Schule gehen" würden. Sollte das Landesschulamt am Montag trotz Gerichtsbeschlusses keinen Lehrer in die Grundschule im Ortsteil Siersleben schicken, sei es auch möglich, einen Privatlehrer für die acht Erstklässler zu suchen.

Schulöffnung nach den Sommerferien in letzter Minute

Die Schließung der Grundschule in dem Gerbstedter Ortsteil Siersleben steht schon länger zur Debatte. Eigentlich sollte sie schon nach den Sommerferien geschlossen bleiben. Doch am letzten Ferientag entschied das Verwaltungsgericht in Halle anders.

Demnach war der Beschluss zur Schulschließung und die damit verbundene Allgemeinverfügung der Stadt Gerbstedt – zu der Siersleben gehört – juristisch fehlerhaft. Der Schließungsbeschluss wurde inhaltlich nie veröffentlicht. Das muss aus juristischer Sicht aber explizit gemacht werden. Durch diese Versäumnis der Stadt konnten die Kinder vorerst weiter in Siersleben zur Schule gehen. Lehrerin Anneliese Reinhard war nach den Sommerferien kurzfristig für den Unterricht eingesprungen. Bildrechte: MDR/ Stefan Bringezu

Pensionierte Lehrer halfen aus