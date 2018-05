"So, mein Kleiner", sagt Peter Frobel und tätschelt ein von ihm gepflanztes Kirschbäumchen. Gerade hat er mit geübten Handgriffen das Hanfseil neu gebunden, das den schmalen Stamm am Pflanzstab hält. Frobel steht in einer uralten Obstbaumallee im Landkreis Mansfeld-Südharz, die ohne sein Zutun nur noch aus wenigen Bäumen bestehen würde.

Die alten Obstbäume gehen nach und nach ein. Damit die Allee ihren Charakter nicht verliert, pflanzt "Pro Baum" neu. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Knapp 100 Kirsch-, Zwetschgen- und Birnbäume haben er und seine Mitstreiter von der Interessengemeinschaft "Pro Baum" in den letzten Jahren bei Ritterode gepflanzt – an den Stellen, an denen alte Bäume eingegangen waren. Die anschließende Pflege gehört für die ehrenamtlichen Baum-Freunde auch dazu. "Es kann nicht sein, dass wir pflanzen und auf der anderen Seite womöglich noch zugucken, wie die Bäume wieder kaputt gehen", sagte Frobel MDR SACHSEN-ANHALT. "Wenn schon, dann muss man eine Aufgabe – wenn man A gesagt hat – auch mit B und C beenden."

Der Anwalt für den Baum

Seit fünf Jahren leitet Frobel von Hettstedt aus die Gruppe "Pro Baum". Sein fünf Quadratmeter großes Büro gleich am Markt nennt er nur "die Besenkammer". In dem kleinen Raum erzählt er, warum er sich 2013 mit 17 Freunden zusammengeschlossen hat. Über den Grund kann er sich immer noch aufregen. "Ich hatte über Nacht erfahren, dass hier in Hettstedt nahezu 1.200 Bäume gefällt worden waren. Eigentlich sollten aber nur 24 Pappeln gefällt werden."