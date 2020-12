Nach Festnahme IS-Anhängerin aus Sangerhausen sitzt in Halle in Untersuchungshaft

Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland sitzt die IS-Anhängerin Leonora M. aus Sangerhausen in Halle in Untersuchungshaft. Sie war am Wochenende mit anderen IS-Frauen und Kindern aus dem Nordirak nach Deutschland geflogen und auf dem Flughafen Frankfurt festgenommen worden.