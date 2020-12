Untersuchungshaft in Halle Wie es für IS-Anhängerin Leonora M. jetzt weitergeht

Nachdem Leonora M. gemeinsam mit zwei weiteren Frauen sowie insgesamt zwölf Kindern aus einem Gefangenenlager in Nordsyrien zurückgebracht wurde, befindet sie sich die 21-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft in Halle. Ihr werden Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. MDR SACHSEN-ANHALT beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Fall.