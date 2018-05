Biss in Bauch, Brust und Beine Rottweiler greift Kind an

Ein Neunjähriger ist am Dienstag in Holdenstedt bei Sangerhausen beim Spielen von einem Hund verletzt worden. Der Junge wurde in Bauch, Brustkorb und Beine gebissen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Was mit dem Hund passiert, muss nun das Ordnungsamt entscheiden.