Vor einigen Jahren hat Bril den Verein "Initiative Tierschutz – Tiere in Not" gegründet, um streunenden Katzen zu helfen. Die Samtpfoten leben auf einem Grundstück des Vereins in der Kleingartenanlage am Rande der Lutherstadt Eisleben. Das Gelände ist nach und nach gewachsen. Einen Kleingarten nach dem anderen haben die Tierschützer übernommen, Gartenlauben für die Katzen umgebaut, neue gezimmert. Alles ist gepflegt, den Tieren geht es gut. Die meisten stammen aus Gartenanlagen – nicht nur aus Eisleben.