Landkreis Mansfeld-Südharz Kripo ermittelt nach Gülle-Havarie

Nach der Havarie an einer Biogasanlage in Hayn im Landkreis Mansfeld-Südharz ermittelt jetzt auch die Kriminalpolizei. Das bestätigte ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT. Beamte seien am Samstag in Hayn gewesen. Gegenwärtig werde wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt und geprüft, ob ein fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten vorliegt.