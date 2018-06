Mansfelder Kupfer- und Messing GmbH Größter Arbeitgeber im Mansfelder Land vor Verkauf

Die Mansfelder Kupfer- und Messing GmbH (MKM) in Hettstedt steht offenbar kurz vor dem Verkauf. Am Mittwoch wurde die Belegschaft über die Pläne in einem Newsletter informiert. Demnach will die niedersächsische KME-Gruppe das Unternehmen übernehmen. Diese Entwicklung kam für den Betriebsrat überraschend, denn die Geschäfte liefen derzeit ausgesprochen positiv. Die IG Metall sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Beschäftigten sind zunächst erst einmal überrascht und sehr verunsichert und wir erwarten vom Arbeitgeber, dass er mit uns als IG Metall und dem Betriebsrat jetzt Zug um Zug die Themen bespricht." Der Verkauf könne eine Chance, aber auch ein Risiko sein. Momentan sei das nicht absehbar.