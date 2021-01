Noch in dieser Woche soll darüber entschieden werden, ob die IS-Rückkehrerin Leonora M. aus Sangerhausen aus dem Gefängnis kommt. Wie MDR SACHSEN-ANHALT erfahren hat, wird es am Freitag einen Haftprüfungstermin in Karlsruhe geben. Offenbar hat die 21-Jährige realistische Chancen, nach diesem Termin direkt nach Hause zu ihren Eltern fahren zu können.

Leonora M. war im März 2015 mit 15 Jahren nach Syrien gereist und hatte dort einen deutschen IS-Kämpfer geheiratet und zwei Kinder bekommen. Die letzten zwei Jahre saß sie in einem Gefangenenlager in Nordsyrien. Wie der Leipziger Anwalt Jan Siebenhüner MDR SACHSEN-ANHALT sagte, kann die dortige Haft in Deutschland angerechnet werden, es gelte das sogenannte Doppelbestrafungsverbot. Das würde dann greifen, wenn Leonora M. in Syrien dasselbe vorgeworfen worden ist wie hier in Deutschland – und zwar Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation und Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit.