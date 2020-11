Die Zukunft des Fahrradbaus in Sangerhausen steht erneut auf der Kippe. Der Kreistag von Mansfeld-Südharz hat dem Mifa-Nachfolger Sachsenring Bike Manufaktur GmbH jetzt ein Ultimatum gestellt. Landrätin Angelika Klein (Die Linke) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, sollte das Unternehmen nicht bis zum 1. Dezember seine Mietrückstände begleichen und beim Brandschutz nachbessern, werde man den Gewerbemietvertrag kündigen. Das hat der Kreistag am Donnerstag im nichtöffentlichen Teil der Sitzung einstimmig beschlossen. Die offenbar finanziell angeschlagene Sachsenring Bike GmbH hat Mietschulden in Höhe von knapp 100.000 Euro beim Landkreis.