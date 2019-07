Kunsthof dank EU-Mitteln und viel Engagement

Malerin Heike Wolff stellt im Kunsthof Molmerswende ihre Bilder aus. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock Eine weitere alte Gastwirtschaft ist allerdings seit vielen Jahren geschlossen. Das Anwesen hat nun Wolff in einen Kunsthof umgewandelt: "Ich stamme von hier. Meine Familie wohnt seit zweihundert Jahren in diesem Dorf. Um Abstand zu gewinnen, bin ich dann erst einmal gegangen und das war wirklich wichtig für mich. Dann weiß man es auch besser zu schätzen, was man hier hat. Und jetzt möchte ich hier was bewegen, damit es hier nicht zu verschlafen ist."

Gemeinsam mit ihrer Schwester Silke Becker hat sie in den vergangenen Jahren die alte Gastwirtschaft saniert. Möglich wurde das mit Hilfe von EU-Fördermitteln – und viel Engagement. So kommt es, dass der Kunsthof sogar eine kleine Galerie beherbergt, immerhin 30 Kilometer von der nächsten Autobahnabfahrt entfernt. Heike Wolff stellt dort ihre Bilder aus, während Becker, gelernte Töpfermeisterin, ihre Tassen, Teller und Krüge präsentiert, die im Atelier auf dem Kunsthof entstehen.

Yoga und Malkurse: Ruhe finden auf dem Land

Töpfermeisterin Silke Becker arbeitet im Atelier im Kunsthof Molmerswende. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock In der Kreisstadt Sangerhausen würde so ein Angebot nicht verwundern. Aber hier, fernab der Verkehrs- und Tourismusströme, wirkt so eine Galerie durchaus ungewöhnlich. Sie hätten damals einfach losgelegt, ohne groß zu diskutieren, sagt Becker: "Es funktioniert und das schon seit 16 Jahren. Meine Schwester war die Erste, die angefangen hat, Leute aufs Dörfchen zu locken. Unsere Veranstaltungen sind über die Grenzen unseres Landkreises bekannt. Und wer dann schon mal hier ist, der kauft dann auch meistens etwas."

Die Gründe, den Künstlerhof zu besuchen, sind vielfältig: Yogakurse, Malwochenenden, Einführung in die hawaiianische Küche oder Klangreisen mit dem Gong. Was eben der gestresste Stadtmensch so braucht, um zur Ruhe und zu sich selbst zu finden. Molmerswende sei dazu ein idealer Ort, findet Wolff.

Wenn man einmal hier ist, dann bemerkt man einen Ort, wo noch Ruhe möglich ist. Wo man sich entspannen und mit der Natur verbinden kann, um einfach mal wieder zu sich zu kommen. Malerin Heike Wolff über Molmerswende

Wer in die Galerie nach Molmerswende kommt, kauft auch oft etwas. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock Die Ruhe ist derzeit allerdings ein wenig eingeschränkt. Denn es sind wieder einmal Handwerker auf dem Hof. Die alte Scheune wird ausgebaut für weitere Gästezimmer. Während man auf der anderen Seite der Hügel, in Maisdorf im Landkreis Harz, seit vielen Jahren auf Investoren hofft, die ein großes Ferienpark-Konzept umsetzen sollen, sind die Pläne in Molmerswende weniger ambitioniert. Dafür sind sie aber auf einem guten Weg und werden von Menschen vor Ort umgesetzt.

Molmerswende: Realismus statt Hoffen auf Wunder

Man könnte also auch von Selbstheilungskräften sprechen. In Molmerswende wartet niemand auf eine Industrieansiedlung, einen Autobahnanschluss oder irgendeine andere wundersame Entwicklung. Dieser Realismus ist es aber, der leider noch immer in vielen Regionen des Landes fehlt.

Auch die Politik, sowohl in Berlin wie auch in Magdeburg, täte gut daran, nicht mehr auf die Industrialisierungsversprechen des letzten Jahrhunderts zu setzen. Man sollte ohnehin skeptisch sein, denn es war ja nicht etwa Wirtschaftsminister Altmeier, der da versprach, in Zukunft Regionen mit Abwanderung und Überalterung stärker wirtschaftlich fördern zu wollen, sondern Heimatminister Seehofer.

In Molmerswende braucht man übrigens für das Wort Heimat kein eigenes Ministerium – sie ist einfach da. Auch ohne Regierungsbeschluss.