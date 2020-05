Fährt man von Magdeburg über Aschersleben und Falkenstein dann liegt Molmerswende hinter den Hügeln in einem Tal, romantisch umschlossen vom Südharzer Höhenzug. Eine schöne Gegend für Wanderer und Radfahrer und das sicherlich nicht nur im Mai. Schon etliche Kilometer vor dem Ortseingang begrüßen den Reisenden Schilder, die auf ein Gottfried August Bürger Museum verweisen. In Molmerswende ist das Museum nicht zu verfehlen denn an der sanierten Kirche findet sich eine große Hinweistafel. Wie so mancher berühmter Dichter, Maler, Musiker oder Politiker war auch Gottfried August Bürger ein Pfarrerskind. So liegt es also nahe, das alte Pfarrhaus nun museal zu nutzen.