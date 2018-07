Nach Klebstoff-Unfall Neuer Asphalt für A38

Auf der A38 war am vergangenen Mittwoch ein Lastwagen mit Industriekleber umgekippt und in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort – um das Feuer zu löschen und ein angrenzendes Dorf vor den Flammen zu schützen. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, außerdem wurde die Fahrbahn stark beschädigt. Am Samstag haben die Reparaturen an der an einem 232 Meter langen und etwa 12,50 Meter breiten Stück der Fahrbahn begonnen.