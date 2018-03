Tullner selbst erneuerte im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT seine Kritik an dem Einsatz. Er nannte ihn unsensibel. Solche Aktionen sollten im Interesse der Kinder nicht in der Öffentlichkeit an einer Schule stattfinden. Tullner sprach in Zusammenhang mit dem Vorfall von Helbra jedoch von einem Einzelfall. In dem Gespräch mit den anderen beiden Ministern geht es nach den Worten Tullners darum, abzustimmen, was juristisch notwendig und aus Sicht einer Schule verantwortbar sei: "So ein Fall sollte sich aus meiner Sicht auf keinen Fall wiederholen." Die Grundschule in Helbra sei nun ein belasteter Ort.