Vor dem Landgericht Halle beginnt am Donnerstag der Prozess gegen eine 46-jährige Frau. Laut Anklage soll sie 2004 eine Schwangerschaft versteckt und in ihrer Wohnung in Helbra im Mansfelder Land ein gesundes Mädchen geboren haben. Ihr wird vorgeworfen, das Baby in eine Plastiktüte gesteckt und in den Gefrierschrank gelegt zu haben. 2008, vier Jahre später, brachte die Frau in Benndorf einen gesunden Jungen zur Welt, den sie in einer Plastiktüte in eine Tiefkühltruhe gelegt haben soll.