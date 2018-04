Die Mutter der beiden Neugeborenen, die tot in einem Gefrierschrank in Benndorf gefunden wurden, ist voll schuldfähig. Das ist das Ergebnis des psychiatrischen Gutachtens, das am Mittwoch im Prozess wegen der toten Babys am Landgericht Halle vorgestellt wurde.

Die Frau hatte vor Gericht gestanden, 2004 in ihrer Wohnung in Helbra im Mansfelder Land ein gesundes Mädchen geboren und anschließend getötet zu haben. Danach habe sie das Baby in einer Plastiktüte in den Gefrierschrank gelegt. 2008 habe sie in Benndorf einen gesunden Jungen zur Welt gebracht, den sie in einer Plastiktüte ebenfalls in eine Tiefkühltruhe gelegt habe. Die Schwangerschaften habe sie verheimlicht. Aus einem rechtsmedizinischen Gutachten geht hervor, dass die Kinder gesund geboren und an Sauerstoffmangel gestorben seien.