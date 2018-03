Die Mutter war telefonisch nicht erreichbar. Der Vater ist über den Vorfall empört. "Die Verhältnismäßigkeiten wurden vollkommen überschritten", sagte er MDR SACHSEN-ANHALT. Er versucht, eine sachliche Ebene in die Streitigkeiten zu bringen und spricht nur neutral von "dem Kind". Er beschreibt den Vorgang so: "Der Polizist hat, obwohl sie sich an der Dachreling des Autos festgehalten hat, gewaltsam den Griff des Kindes gelöst, mit dem Knie ins Auto gedrückt, von innen wurde an dem Kind gezogen". Seine Tochter sei durch die Übergabe psychisch und körperlich belastet worden. Er habe nun seinen Anwalt, einen Fachanwalt für Familienrecht, involviert und ihm Dokumente über den Vorfall am Montag zur Verfügung gestellt.