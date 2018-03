Dramatische Szenen in einer Grundschule in Helbra im Mansfeld-Südharz Anfang März: Eine Achtjährige wird von der Polizei abgeholt, um sie zur Mutter zu bringen. Diese hat das Sorgerecht, wogegen sich der Vater wehrt. Auf den Polizeieinsatz folgte viel Kritik. Die zuständigen Ministerien Bildung, Soziales und Justiz kündigten an, den Fall aufzuarbeiten. Am Freitag hat der Rechtsausschuss des Landtages sich mit dem Thema befasst und Änderungen versprochen, wie Schulen künftig besser auf Familienrechtsstreitigkeiten reagieren können.