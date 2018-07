Nach dem schweren Lkw-Unfall vergangenen Mittwoch hat am Samstag die Reparatur der Autobahn 38 begonnen. Dass nun doch eine Straßenbaufirma für die Aufgabe gefunden wurde, war nach Angaben von Uwe Langkammer keine leichte Angelegenheit. Der Präsident der Straßenbaubehörde sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, er habe viel telefoniert in den vergangenen Tagen. Der Grund: Alle Straßenbaufirmen sind in diesen Wochen anderswo im Einsatz – und für den Einsatz auf der A38 braucht es schweres Gerät und große Maschinen, die nicht jede Firma hat.